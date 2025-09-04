El Congreso de la Nación ha rechazado un veto presidencial, un hecho que no se producía en el ámbito político desde hace 22 años. El Senado desestimó la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que declara la emergencia en el área de Discapacidad, marcando un antecedente inusual en la política nacional. La última vez que el Poder Legislativo desafió de esta manera al Poder Ejecutivo fue en el año 2003, durante la gestión del expresidente Eduardo Duhalde.

En aquella ocasión, la medida cuestionada por el Parlamento fue la Ley 25.715, que estipulaba una disminución en los aranceles de importación del azúcar. El entonces jefe de Estado interino optó por vetar la normativa de forma total, pero los legisladores optaron por insistir con su aprobación. Después del rechazo de las dos terceras partes de ambas cámaras, la disposición finalmente quedó promulgada en abril de 2003.

En su gestión, el actual presidente de la Nación ha vetado seis leyes, entre las que se destacan el incremento del presupuesto universitario, la moratoria previsional y el aumento de haberes para jubilados en dos oportunidades. La reciente anulación del veto a la emergencia en Discapacidad por parte del Congreso implica que la medida debería entrar en vigencia. No obstante, fuentes del gobierno nacional han anticipado que se buscará llevar el asunto a la vía judicial para revertir la situación.