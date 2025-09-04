Una amenaza de bomba en el Centro Cívico de San Juan generó la evacuación completa del edificio este jueves por la tarde. El hecho ocurrió pasadas las 14.59 y se activaron de inmediato los protocolos de seguridad. Personal policial y de Bomberos llegó al lugar para llevar a cabo las tareas de verificación correspondientes y asegurar el perímetro.

Al momento de recibirse la alerta, comenzaron a sonar las sirenas y se evacuó a todas las personas que se encontraban en el edificio. Según se pudo constatar en un video difundido desde el lugar, el sonido de la sirena marcó el inicio del operativo y la interrupción de las actividades habituales en el Centro Cívico.

Policía y Bomberos trabajaron en el lugar con el objetivo de revisar el edificio y garantizar la seguridad de los empleados y ciudadanos presentes. Hasta el momento, no se informaron resultados oficiales sobre los procedimientos realizados ni se brindaron detalles acerca del origen de esta nueva amenaza.

La evacuación por amenaza de bomba en el Centro Cívico de San Juan forma parte de una serie de episodios similares que se registraron en el último tiempo. Las autoridades mantienen activos los protocolos de actuación para estos casos, con el fin de preservar la integridad de todas las personas involucradas.