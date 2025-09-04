Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), arribará este lunes a la Argentina para encabezar la Cumbre Regional de Seguridad Ciudadana y Justicia, que se desarrollará el 8 y 9 de septiembre en el Palacio Libertad de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del segundo encuentro organizado en el marco de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, una iniciativa que el organismo lanzó en 2023 en Guayaquil, Ecuador, y que busca articular políticas regionales frente al avance del crimen organizado y los flujos ilícitos en América Latina y el Caribe.

Una región bajo presión

La cita regional tiene como telón de fondo un escenario complejo: América Latina concentra algunos de los índices de violencia más altos del mundo, al mismo tiempo que convive con el crecimiento de economías ilegales que erosionan la cohesión social y debilitan la confianza ciudadana.

Desde el BID remarcan que la prioridad es proteger a las comunidades, fortalecer instituciones y coordinar estrategias conjuntas para enfrentar delitos transnacionales, bajo un plan de acción que se extenderá hasta 2026.

Quiénes estarán presentes

Además de Goldfajn y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participarán Fausto Olivo (viceministro de Seguridad Pública de Ecuador), Ana María Ibáñez (vicepresidenta de Sectores y Conocimiento del BID), Emilio Pineda (gerente de Instituciones para el Desarrollo del BID), Eduardo Vergara (jefe de la División de Seguridad Ciudadana del BID) y autoridades argentinas como Federico Angelini, Julián Curi y Diego Iglesias (PROCUNAR).

El encuentro se extenderá durante dos jornadas, con debates y mesas de trabajo en las que se espera avanzar hacia un plan coordinado de seguridad y justicia para la región.