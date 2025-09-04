La vida de Nico Vázquez atraviesa un proceso de reconstrucción tras confirmar su separación de Gimena Accardi hace dos meses, con el divorcio ya formalizado. En este período, el actor ha optado por mantener un perfil bajo, limitando sus apariciones sociales y dedicándose principalmente al trabajo y a cerrar sus duelos personales.

Sin embargo, dos eventos recientes reflejan cómo Vázquez comienza a salir de su aislamiento emocional. La primera fue en el Movistar Arena, donde asistió para apoyar a su amigo de toda la vida, Benjamín Rojas, durante el concierto del regreso de Erreway. Acompañado por su círculo íntimo, incluido Benjamín Amadeo, su presencia fue más que la de un espectador: representó un gesto de búsqueda y recepción de contención en un momento vulnerable. En palabras del actor, está en una etapa de “cerrar duelos” y esta salida marcó un paso importante para él.

La noche anterior, el Teatro Lola Membrives fue testigo de un encuentro especial que trasciende el espectáculo. Lionel Messi, en medio de su concentración con la Selección Argentina, asistió a una función exclusiva de la obra "Rocky", donde Nico es protagonista. La amistad entre ambos, que data de casi una década y se consolidó en un encuentro fortuito en un ascensor en New Jersey, se manifestó con una visita sorpresa que solo Vázquez conocía.

Antes de la función, Messi saludó en privado al actor, compartiendo la tensión y camaradería propias de un vestuario previo a un gran partido. Al finalizar la obra, Nico invitó a Messi a subir al escenario, generando una ovación impactante en el público. El futbolista, emocionado, cumplió su promesa: “Te lo había prometido… Por suerte pude venir, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es todo para mí”.

Estos dos momentos reflejan el mapa emocional actual de Nico Vázquez: la importancia de aferrarse a sus amigos más cercanos y la llegada de gestos inesperados que le recuerdan que la vida continúa ofreciendo experiencias extraordinarias, incluso después del dolor. En un invierno personal difícil, el actor cuenta con el respaldo tanto de sus amigos terrenales como de figuras como Messi, que le brindan lealtad y cariño.

La recuperación de Vázquez no se escribe en titulares sobre nuevas parejas o romances, sino en silencios compartidos en un estadio y en ovaciones llenas de emoción en un teatro. Así, enfrenta su proceso de sanación con el apoyo de quienes lo rodean y con momentos que llenan el alma.