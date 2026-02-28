La Finalissima 2026, el duelo que enfrentará a la Selección Argentina y a España el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Doha, está bajo una creciente incertidumbre debido a recientes eventos de tensión en la región del Golfo Pérsico.

El cierre del espacio aéreo qatarí y la actividad de misiles reportada en zonas cercanas a Doha, tras ataques en Medio Oriente, encendieron las alarmas entre aficionados, equipos y organizadores, dado que ello podría afectar la llegada de vuelos y la logística de un evento internacional de gran magnitud.

Si bien las autoridades de Qatar emitieron un mensaje de calma y precisaron que las medidas son preventivas en un contexto geopolítico tenso (y que no hubo daños ni víctimas confirmadas por los interceptores de misiles), muchos residentes y fuentes deportivas han expresado preocupación por la seguridad en la previa del partido.

La Finalissima, que enfrenta al campeón de la Copa América 2024 y al campeón de la Eurocopa 2024, se ha convertido en uno de los eventos deportivos más esperados antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y la expectativa es alta: las entradas se agotaron en pocas horas tras su puesta a la venta.

Organismos como UEFA y Conmebol siguen de cerca la situación de seguridad, aunque por el momento no hay anuncios oficiales sobre cambios de sede o fecha, y tanto las federaciones como la organización del encuentro mantienen que la prioridad será la protección de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

La Finalissima representa un choque de alto perfil con figuras como Lionel Messi y talentos de la selección española, y su realización en Qatar, en pleno contexto geopolítico delicado, ha elevado la atención internacional sobre cómo se resolverá la logística y seguridad del certamen.

Mientras tanto, a un mes del partido, la organización, las federaciones y los gobiernos implicados continúan monitoreando la situación, evaluando riesgos y preparada ante cualquier cambio que pudiera afectar la disputa de este tradicional enfrentamiento entre campeones de dos continentes.