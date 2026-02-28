Milei ordenó máxima seguridad nacional ante el conflicto armado en Medio Oriente

Ante los hechos acontecidos en Medio Oriente, el Presidente Javier G. Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a "ALTO" en todo el territorio argentino. La medida busca garantizar la integridad, vida y libertad de los habitantes frente al escenario internacional de tensión. El despliegue preventivo refuerza la protección de objetivos sensibles, infraestructura crítica, la comunidad judía y las representaciones diplomáticas extranjeras en el país.

Por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional realiza un monitoreo permanente junto a agencias internacionales para detectar riesgos inmediatos contra la seguridad nacional.

Asimismo, se activó un protocolo de alerta en las fronteras que intensifica los controles de ingreso y egreso, aumenta la trazabilidad de movimientos y revisa alertas tempranas en zonas sensibles.

Este esquema de seguridad cuenta con la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

Respecto a estas medidas, el mandatario declaró: “El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”.