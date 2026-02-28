La justicia federal rechazó el pedido de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, para obtener autorización judicial que le permitiera salir del país con motivo de compromisos deportivos relacionados con sus funciones, en el marco de una causa penal que lo tiene como imputado por presunto lavado de dinero y asociación ilícita vinculada al club Club Atlético Vélez Sarsfield.

El pedido había sido presentado ante el Juzgado Federal N.º 4 tras la imposición de restricciones para viajar al exterior, medida adoptada para evitar riesgos procesales y asegurar la continuidad del proceso judicial. La defensa de Tapia había argumentado que el viaje (vinculado a actividades de representación institucional en el continente) era esencial para su labor al frente de la AFA, pero los magistrados consideraron que no se dieron las garantías suficientes para permitir la salida del país.

Tapia se encuentra bajo investigación en una causa que involucra posibles irregularidades económicas que habrían tenido como centro operaciones relacionadas con Vélez Sarsfield, un club de la Primera División del fútbol argentino, aunque desde su entorno señalaron que el dirigente mantiene su postura de colaborar con la justicia y cumplir con las medidas establecidas.

La negativa judicial se suma a otras restricciones de movilidad impuestas a Tapia en el marco del proceso, que los defensores han cuestionado como excesivas e incompatibles con sus funciones públicas y deportivas.

Hasta ahora no se informó si la defensa apelará la decisión ante una instancia superior, aunque fuentes jurídicas consultadas sostienen que no resulta infrecuente que este tipo de resoluciones sean llevadas a la Cámara Federal para intentar revertirla.

La causa continúa su curso y las partes aguardan nuevos pasos del procedimiento penal, mientras Tapia sigue cumpliendo con las obligaciones procesales fijadas por el tribunal.