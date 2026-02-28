El entrenador Eduardo Domínguez, recientemente presentado como nuevo director técnico de Clube Atlético Mineiro, se refirió este sábado a los rumores que lo vinculaban con Club Atlético River Plate como posible sucesor de Marcelo Gallardo, tras la salida del histórico técnico millonario.

Domínguez aclaró que no hubo un ofrecimiento formal por parte de River, y que su decisión de sumarse a Mineiro ya estaba sellada antes de que surgieran los rumores. “Cuando hablé con Estudiantes ya había dado mi palabra y luego lo que pasó afuera quedó en manos de mi agente”, explicó, dejando entrever que pudo haber habido sondeos con su entorno, pero sin importancia para su elección final.

Publicidad

El entrenador agregó que su elección del club brasileño obedece a razones deportivas y no económicas, destacando que se entusiasmó con el proyecto de Mineiro y priorizó ese desafío sobre cualquier otro posible interés. “Quiero crecer junto al equipo; el dinero no me convence”, afirmó en conferencia de prensa.

La salida de Gallardo del banco de River, tras anunciar su alejamiento después de una etapa cargada de éxitos, desató una rápida búsqueda de su reemplazo en Núñez, donde surgieron nombres como Eduardo “Chacho” Coudet y el propio Domínguez entre las posibles alternativas, aunque hasta ahora sin confirmaciones oficiales de ofertas concretas.

Publicidad

River enfrenta ahora la tarea de definir su próximo director técnico luego de la despedida de Gallardo, quien marcó una era en el club con múltiples títulos, mientras el elenco millonario mira opciones en el mercado para renovar su proyecto deportivo de cara al próximo torneo.