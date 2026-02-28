La Fédération Internationale de l'Automobile decidió intervenir en la polémica generada por el uso de unidades de potencia de Mercedes‑AMG Petronas Formula One Team por parte del equipo Alpine F1 Team en la temporada 2026 de Formula One.

La controversia se centra en si la configuración del motor que Alpine adquirió de Mercedes respeta las regulaciones técnicas vigentes, especialmente en lo referido a la homologación y a las especificaciones del sistema de recuperación de energía (ERS), un componente clave de las unidades de potencia híbridas de la F1.

Mercedes (que es proveedor de motores para Alpine bajo un acuerdo técnico) sostiene que la unidad de potencia es totalmente legal y aprobada por la FIA, mientras que algunos equipos rivales han expresado dudas sobre una posible ventaja competitiva que podría derivarse de esa configuración.

Ante las consultas de varios equipos y la incertidumbre dentro del paddock, la FIA confirmó que analizará en detalle los componentes técnicos y la documentación de homologación del motor en cuestión para determinar si cumple con todas las normas deportivas y técnicas.

El organismo regulador también indicó que, mientras se lleva a cabo la revisión, no se tomarán decisiones inmediatas sobre sanciones ni penalizaciones, aunque no descartó medidas futuras si se detectara alguna irregularidad.

La decisión de la FIA de “meter mano” en el caso busca garantizar la igualdad de condiciones entre los equipos, un pilar fundamental de las regulaciones de la F1, y evitar precedentes que puedan afectar la competencia deportiva en una categoría tan exigente técnicamente.

La investigación llega en un momento en que Alpine busca consolidar su rendimiento en el campeonato con su nueva asociación técnica con Mercedes, y ante el escrutinio público y mediático por parte de aficionados y expertos en automovilismo sobre la legalidad de su paquete de potencia.

El caso continuará desarrollándose en las próximas semanas, con posibles repercusiones en la parrilla de salida y en la disputa por puntos entre los equipos implicados.