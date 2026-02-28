La ex Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump, entregó al Smithsonian National Museum of American History uno de sus vestidos preferidos de su época en la Casa Blanca, en un gesto que se enmarca dentro de la tradición de preservar prendas icónicas de figuras públicas para la posteridad.

La prenda, que formará parte de la colección del museo, fue descrita por Trump como una de sus favoritas durante eventos oficiales y sociales llevados a cabo mientras su esposo, Donald Trump, ejercía la presidencia.

La donación busca documentar el estilo y las decisiones de vestuario de las Primeras Damas, reflejando cómo la moda ha jugado un papel en la representación institucional y cultural de la Casa Blanca a lo largo del tiempo.

Autoridades del museo destacaron que la incorporación de esta prenda “enriquece la narrativa de la moda presidencial estadounidense” y permitirá a los visitantes conocer más sobre el rol simbólico y público que tienen las elecciones de vestuario en el contexto del cargo de Primera Dama.

El hecho se suma a otras donaciones de figuras ligadas al entorno presidencial que se conservan en el Smithsonian, consolidando el objetivo de la institución de preservar objetos significativos de la historia política y social de los Estados Unidos.

La pieza se expondrá en una sección dedicada a la moda y objetos personales de Primeras Damas, contribuyendo a la muestra permanente que recorre la historia del país a través de elementos representativos de diferentes épocas.