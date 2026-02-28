La histórica conductora televisiva Mirtha Legrand volverá a sentar a su tradicional mesa de diálogo este sábado por la noche en La noche de Mirtha (eltrece), con un panel de invitados que combina espectáculo, actualidad y opinión política, destacándose la presencia de la polémica periodista y analista Nancy Pazos.

La programación del fin de semana enfrenta una fuerte competencia por el rating: el reality Gran Hermano: la noche de los ex (Telefe), conducido por Robertito Funes Ugarte, ha logrado expectativas altas en el público, por lo que la mesa de Mirtha intentará atraer a su audiencia con un menú variado de temas y voces.

Publicidad

Junto a Pazos, conocida por sus opiniones de oposición y análisis político en los medios, estarán el veterano actor Arturo Puig y el carismático coreógrafo Aníbal Pachano, figuras con trayectoria en el mundo del entretenimiento que aportarán anécdotas y reflexiones sobre los temas que atraviesan hoy la sociedad y la industria.

Además, está prevista la participación del periodista de policiales Ricardo Canaletti, quien aportará contexto en materia de seguridad y hechos de actualidad, lo que amplía el espectro de debate de la mesa.

Publicidad

La participación de Pazos, en particular, promete ser uno de los focos de atención, dado su perfil provocador y su trayectoria como analista crítica del espacio político nacional, lo que puede generar contrapuntos directos con otros invitados enfocados en temas culturales o artísticos.

La transmisión se llevará a cabo desde las 21:30 por eltrece, y se espera que los ejes de conversación crucen desde la coyuntura política hasta anécdotas personales de los invitados, en un formato que combina la charla íntima con el debate de actualidad.

Publicidad

La apuesta de Legrand y su producción este sábado es atraer a distintos segmentos de la audiencia televisiva en una noche con múltiples propuestas competitivas en la pantalla chica argentina.