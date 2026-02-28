Cómo es el método de Nicole Neumann para gestionar el estrés diario

Nicole Neumann ha transformado el equilibrio en una identidad basada en la disciplina física y emocional sostenida en el tiempo. Su método para gestionar el estrés incluye el contacto con animales, el orden mental y una alimentación consciente, alejándose de las modas pasajeras.

Dentro de sus secretos de bienestar físico, también destaca el uso de hipopresivos, postura y respiración para fortalecer los abdominales profundos, mientras que en su vida familiar trascendió recientemente el impresionante regalo que le hizo a su hija Allegra Cubero por sus 15 años.

La rutina diaria propone mañanas sin urgencia extrema, despertando 20 minutos antes que el resto de la casa para tomar agua, estirarse, realizar respiraciones profundas y desayunar sin pantallas. Neumann sostiene que “el tono del día se define en la primera hora”.

En cuanto a la nutrición, prioriza alimentos frescos, verduras y frutas para estabilizar la energía y evitar la ansiedad, bajo la premisa de que “la claridad mental empieza en el plato”. El movimiento físico, mediante yoga, caminatas al aire libre o entrenamiento regular, actúa como descarga emocional y mejora la calidad del sueño.

Para la modelo, “la naturaleza equilibra lo que la rutina agita”, por lo que recomienda tener plantas en casa, balcones verdes o realizar escapadas cortas para regular el sistema nervioso. El orden de los espacios externos es fundamental para la calma interna, buscando funcionalidad para reducir el ruido mental.

Asimismo, aplica límites digitales y horarios para redes sociales, evitando la exposición a noticias negativas porque “desconectarse también es autocuidado”. El tiempo personal para leer, meditar o escribir se considera esencial, ya que “el bienestar no es lujo, es necesidad” y “el estrés no desaparece solo. Se gestiona”.

Finalmente, en un mundo acelerado, la modelo propone que “bajar un cambio puede ser el verdadero acto revolucionario”. Este enfoque de vida saludable se suma a otros consejos de organización, rituales nocturnos y belleza natural de figuras como Wanda Nara, Tini Stoessel, Pampita y Paula Chaves.