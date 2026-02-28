El español Pedro Acosta se impuso en la carrera Sprint del Gran Premio de Tailandia de MotoGP 2026 tras una intensa batalla con Marc Márquez, que estaba en camino de la victoria hasta que una sanción en la última vuelta cambió el resultado. Los comisarios deportivos ordenaron que Márquez cediera una posición por una maniobra considerada irregular, lo que le otorgó el triunfo a Acosta.

La sanción, aplicada tras un toque entre ambos pilotos mientras disputaban la primera posición en el Circuito de Buriram, fue inmediatamente objeto de debate. El equipo Ducati (al que pertenece Márquez) calificó la penalización como “injusta”, mientras que otros sectores del paddock defendieron la decisión de los comisarios como coherente con las normas de competición.

Acosta terminó apenas 0,108 segundos por delante de Márquez en la clasificación final, tras cumplir la orden de ceder el puesto impuesta por los jueces de carrera. El piloto de KTM expresó que, aunque está contento por la victoria, hubiera preferido ganar limpiamente en pista sin intervención de la Dirección de Carrera.

Por su parte, Márquez aceptó la penalización tras la carrera y señaló que los pilotos deben adaptarse a las normas vigentes, aunque criticó que la decisión le fuera comunicada demasiado tarde en el último giro, lo que dificultó su respuesta en el momento.

La tercera posición fue para Raúl Fernández, completando un podio mayoritariamente español en la apertura de la temporada. La carrera estuvo marcada por la caída de Marco Bezzecchi, quien lideraba las primeras vueltas antes de perder el control de su moto.

El resultado coloca a Acosta como líder provisional del Mundial tras su primer triunfo en una Sprint, en una jornada que promete marcar uno de los debates deportivos del año en MotoGP por la interpretación y aplicación de las normas en adelantamientos y contacto entre pilotos.