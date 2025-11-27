Daniel Gómez Rinaldi llamó gorda a Pilar Smith e insultó a Yanina Latorre

La controversia en torno a los Martín Fierro Latino escaló hasta convertirse en un feroz enfrentamiento mediático. Todo se originó a raíz de las críticas de diversos comunicadores sobre la transmisión de la gala, lo que provocó una reacción desmedida por parte de Daniel Gómez Rinaldi, miembro de APTRA. Sus descalificaciones personales, dirigidas particularmente a Pilar Smith y también a Yanina Latorre, reactivaron el debate sobre la legitimidad de usar agravios vinculados al cuerpo, la edad y la vida privada en el contexto de la crítica televisiva.

La respuesta más categórica provino de Yanina Latorre en SQP, quien enfatizó que el foco de la crítica nunca fue la trayectoria del periodista. "Se habló de la transmisión, nadie se metió ni con él ni con su trayectoria. Me parece que con decirle ‘gorda piggy’ (a Pilar) demostró que atrasa mil años", sentenció Latorre.

La panelista de SQP también se refirió a las ofensas que Gómez Rinaldi le dedicó a ella. "Puede ser que me autoperciba joven, exitosa y millonaria. Tampoco estoy hecha mier… y no tengo 90 años. No tiene fundamentos para debatir", afirmó, y agregó una crítica a su dicción: "Ni hablar sabe y es periodista", haciendo alusión a que el periodista había mencionado "las Yaninas Lastorres" en lugar de su apellido correcto.

En defensa del rol opinativo del periodismo, Latorre amplió su postura: "Cuando hacés un evento que sale por la tele, puede ser bien o mal recibido. No te podés enojar ni putear. No hace falta ser eventero, ni de APTRA o periodista de APTRA para criticar los premios. El periodista deportivo no es jugador de fútbol y el crítico de cine no es cineasta". Finalmente, la crítica se centró en la gravedad de los ataques. "No me sentí ofendida, me pareció un horror que agreda con cosas de la vida privada para defender una fiesta pedorra", y concluyó con una reflexión sobre el impacto dañino de esos mensajes: "Es espantoso que lleves a una compañera del medio a justificar su dieta o su peso en televisión. Ella hizo un chiste y habló de un saco, no habló del cuerpo ni de la trayectoria".

La acción legal de Pilar Smith

La conductora de Gossip, Pilar Smith, también respondió con determinación. Inicialmente, a través de un comunicado en redes sociales, anunció que tomaría medidas legales contra Gómez Rinaldi por el insulto. Luego, en diálogo con SQP, describió el episodio como "inesperado" y confesó que jamás esperó un ataque así de un colega. Reveló, además, que intentó comunicarse con él de forma privada, pero no obtuvo respuesta.

Durante su descargo, Smith enfatizó las implicancias de que un ataque de esta naturaleza se haga público. "Me parece muy triste, atrasa hablar de los cuerpos", declaró. Si bien confesó que "por suerte" le tocó a ella y que no la afecta porque "se ve bien y se siente bien", fue categórica al remarcar que "este tipo de comentarios a mucha gente la destruye" y sentenció: "Es un horror y esto no puede seguir ocurriendo en la televisión".

La conductora incluso reveló cómo la situación afectó su ámbito personal, obligándola a dar explicaciones sobre su salud. "Estoy en peso, me llamó mi médica después de esto. Hago dieta keto y me cuido un montón, para estar sana más que flaca". Finalmente, exigió un arrepentimiento. "La única respuesta que tiene es pedir disculpas, porque lo que hizo estuvo muy mal, me faltó el respeto", señaló, y añadió que varias colegas le contaron que habían tenido malas experiencias previas con el periodista en cuestión.