El Autódromo Eduardo Copello "El Zonda" se prepara para recibir al TC2000 YPF INFINIA y a la Copa Rookie Latam en un evento que se disputará el 11 y 12 de octubre. Este fin de semana de velocidad también tendrá al Zonal Cuyano como categoría complementaria.

Las entradas ya están disponibles para su adquisición solo por internet en el sitio web entradauno.com. Los valores por sector son los siguientes: el Sector Boxes tiene un costo de $55.000, la Tribuna Traverso se vende a $40.000, y la entrada General tiene un precio de $25.000.

Esta carrera, que será la novena fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000, representa un esperado regreso al circuito enclavado en la Quebrada de Zonda después de seis años. La última vez que la categoría visitó el autódromo fue el 19 de septiembre de 2019, una competencia que tuvo como ganador a Matías Milla (Renault Sport). En ese podio lo acompañaron Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) y Matías Muñoz Marchesi (Fiat Racing Team).

Con esta nueva visita, la categoría sumará su presentación número 38 en San Juan, un escenario que es considerado histórico para el automovilismo y que tiene a Juan María "El Flaco" Traverso como máximo ganador con seis triunfos.

En el aspecto deportivo, el campeonato llega con Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) como líder, acumulando 162 puntos. Le siguen de cerca Emiliano Stang con 137 unidades y Franco Vivian con 126. En la Copa Rookie Latam 2025, es el propio Emiliano Stang quien domina con 203 puntos, escoltado por Franco Morillo (171) y Matías Capurro (110).