Alejandro Fantino encendió la polémica al exigir que José Luis Espert dé explicaciones concretas sobre el escándalo por los 200 mil dólares que habría recibido de Fred Machado, señalado como presunto narcotraficante. Según el conductor, la situación compromete la candidatura del economista a diputado nacional por La Libertad Avanza y, si no aclara el caso en breve, debería dar un paso al costado.

En su programa Carnaval Stream, Fantino cuestionó las breves respuestas que Espert dio en una entrevista televisiva y lo instó a hablar en “terreno neutral, ni amigo ni enemigo” durante al menos 30 minutos, mostrando documentos que prueben su inocencia. “Si no lo hace esta semana, para mí es game over”, sostuvo.

Publicidad

El periodista agregó que Espert debería tener un “gesto patriótico” y pensar en no complicar a La Libertad Avanza. “Si se confirma que los 200 mil dólares entraron a sus cuentas, listo, game over. No hay manera de explicarlo”, enfatizó.

Fantino también subrayó que el economista atraviesa un mal momento personal y familiar, pero advirtió que eso no justifica eludir el tema. “Es difícil defenderlo”, reconoció, y remarcó que la filtración de esta información podría terminar favoreciendo al oficialismo si Espert decide apartarse.

Publicidad

El respaldo a Espert llegó desde el propio presidente Javier Milei, que el martes salió públicamente a apoyarlo, ante el creciente malestar dentro de su espacio político. Sin embargo, la campaña del economista ya venía golpeada por su vínculo con Diego Spagnuolo y ahora queda aún más debilitada frente a este escándalo.