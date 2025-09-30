La intendenta de Caucete, Romina Rosas, encabezó el acto de inauguración de la plazoleta Pedro Sirerol Pedrós en el barrio UTA, acompañada por funcionarios municipales, concejales y vecinos de la comunidad. Durante el evento se presentaron las mejoras realizadas en este espacio público, que incluyen un mural artístico creado por Luis Guevara, Tomás Vizcaíno y Agostina Macri, nuevo mobiliario y juegos infantiles.

La obra rinde homenaje a Pedro Sirerol Pedrós, donante del terreno donde se construyó el barrio, cuyo nombre fue elegido por los vecinos en reconocimiento a su compromiso con la comunidad. Paralelamente, se realizó el recambio total del alumbrado público en el sector y se impusieron nombres de vecinos distinguidos a las calles del barrio, reconociendo a Gastón Ochoa, Héctor Correa, Marcelino Fernández, Otoniel Fernández y Héctor Lucato.

Durante su intervención, la intendenta anunció la reactivación de las obras de cordón cuneta, cuyo avance se encontraba paralizado en un 60%. El proyecto será conclido mediante un trabajo conjunto entre la unión vecinal y el municipio, tras la interrupción de los fondos nacionales que originalmente financiaban la obra.

Al finalizar el acto protocolar, las autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones en compañía de los residentes del barrio y familiares de los vecinos homenajeados, constatando en terreno las mejoras implementadas en este espacio de encuentro comunitario.