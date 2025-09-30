Un jubilado sanjuanino sufrió un fraude de $8.000.000 a través de una falsa aplicación de inversiones que utilizaba el nombre de YPF. La víctima es un hombre de 66 años, de apellido Ibaceta, residente de un barrio en Santa Lucía. El engaño comenzó cuando el jubilado vio la publicidad de una aplicación de España que supuestamente ofrecía acciones de la compañía en una red social.

El hombre se contactó con los supuestos agentes financieros y, con la expectativa de obtener ganancias, siguió las instrucciones que estos le daban para invertir distintas sumas de dinero. Los delincuentes cibernéticos le prometían ganar jugosos intereses. Según la denuncia, el hombre realizó varias transferencias hasta acumular un total de $8.000.000.

La inversión se fue prolongando por un periodo de tres meses. Pasado este tiempo, el jubilado comenzó a preocuparse al notar que las ganancias prometidas no se materializaban.

En las últimas semanas, Ibaceta envió sucesivos mensajes reclamando su dinero. La única respuesta que recibió de los estafadores fue la indicación de que siguiera invirtiendo. Finalmente, el jubilado descubrió que no solo no obtuvo las ganancias, sino que tampoco pudo recuperar su inversión, no recuperando ni un peso de lo apostado.