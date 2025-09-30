Un incendio forestal de grandes dimensiones devastó la localidad de Villa Corral, en Calingasta, dejando un saldo desolador: al menos 40 animales muertos y decenas más con heridas graves.

Las llamas destruyeron la finca de una familia dedicada a la crianza. La tragedia se vio potenciada por la combinación del fuego y vientos extremos, con ráfagas que superaron los 90 km/h. Los testimonios reflejan escenas de desesperación, donde yeguas preñadas, caballos jóvenes e incluso crías recién nacidas fueron alcanzados por el fuego.

Varios animales sufrieron quemaduras en ojos, piel y patas. Algunos murieron en el acto, pero otros quedaron con heridas terribles y huesos expuestos. Un poblador relató que los vieron “correr desesperados”, con algunos cayendo en medio de las llamas. Producto del fuerte viento, en la cercana localidad de Barreal también se registraron cortes de luz y caída de árboles. El origen del incendio aún es materia de investigación.

El proteccionista Luciano Castro rompió el silencio en redes sociales este lunes, criticando la inacción de las autoridades. Castro calificó la actitud de la Municipalidad de Calingasta como “vergonzosa”. Denunció que el lunes —cuatro días después del desastre—, integrantes del municipio le pidieron ayuda, a pesar de que la comuna “tienen un veterinario que podría haber actuado y acortado el sufrimiento de muchísimos animales”.

El activista advirtió que la falta de acción y la negligencia son “inaceptables”. Recién este lunes, la Secretaría de Ambiente provincial envió un veterinario y suministros básicos para la atención de los animales heridos. No obstante, los proteccionistas insisten en que, sin la atención necesaria, “seguirán muriendo animales”, y por ello, claman por la solidaridad de la comunidad y la intervención inmediata de las autoridades competentes para frenar la emergencia animal.