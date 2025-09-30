El presidente de la Agencia de Deporte, Pablo Aubone, destacó que las obras en la pista del estadio Aldo Cantoni se realizaron contra reloj para llegar en condiciones a la competencia internacional que se disputará en San Juan. El funcionario explicó que se concretaron tareas de pulido y laqueado, fundamentales para garantizar el uso deportivo en distintas disciplinas.

“Ha sido un trabajo con tiempos muy ajustados, pero gracias al esfuerzo del equipo logramos cumplir con lo planificado. Los muchachos realizaron la prueba de pista y está a la altura de las circunstancias. Se efectuó un pulido y luego se aplicó una capa de laqueado, lo que asegura que el rendimiento sea óptimo”, señaló a DIARIO HUARPE.

El presidente de la Agencia explicó que la renovación del parqué no solo se vincula al evento inmediato, sino que asegura su durabilidad y la posibilidad de que diversas disciplinas puedan competir en las mejores condiciones. “La superficie debe permitir el deslizamiento justo y la adherencia adecuada. El piso estaba muy desgastado por el uso diario: hockey, vóley, hándbol, futsal… por eso era imprescindible la intervención”, detalló.

En relación a la protección del parqué en eventos no deportivos, Aubone aclaró: “Cuando hay recitales u otras actividades se colocan protecciones especiales. De todos modos, el principal desgaste proviene de la actividad deportiva intensa que se desarrolla en el estadio”.

La obra garantiza beneficios a futuro, ya que la superficie quedará apta para todas las disciplinas que utilizan habitualmente el Cantoni. “El reacondicionamiento no solo sirve para este torneo, sino también para el mantenimiento general del parqué. Es una inversión que repercute en todos los deportes que allí se practican”, indicó el funcionario.

Respecto al cuidado diario de la pista una vez finalizado el certamen, Aubone explicó que existen protocolos simples pero efectivos: “Entre partido y partido se realizan tareas de limpieza. Se usan métodos tradicionales, como agua y vinagre. No hay que inventar nada: las técnicas ya están establecidas y permiten mantener el piso en condiciones óptimas”.