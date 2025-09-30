El presidente Javier Milei se reunió el domingo en la Quinta de Olivos con su antecesor, Mauricio Macri, con quien no mantenía contacto personal desde hacía un año. El encuentro, que se extendió por tres horas y contó con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, marcó el inicio de un acercamiento político en busca de mayor gobernabilidad para avanzar con las reformas pendientes.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei y Macri conversaron a solas y en un tono cordial. No hubo comida de por medio, solo infusiones, y en ese marco el fundador del PRO transmitió su visión sobre la realidad argentina. Advirtió que las últimas derrotas legislativas del oficialismo se deben a la falta de diálogo con otros sectores y remarcó la importancia de construir consensos para sostener la gestión.

Publicidad

En paralelo, el mandatario reconoció días atrás que planea cambios en su Gabinete hacia fin de año. Aunque evitó confirmar nombres, dejó abierta la posibilidad de sumar dirigentes de otros espacios, especialmente del PRO. Entre los que suenan se encuentra el diputado Diego Santilli, posible reemplazante de Patricia Bullrich en Seguridad si ella decide competir por la Jefatura de Gobierno porteña.

La reunión fue confirmada por el propio Macri en su cuenta de X, donde escribió: “Es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al Presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”.

Publicidad

El acercamiento se produjo luego de que Milei le enviara un mensaje de agradecimiento desde Nueva York, tras los elogios del exmandatario por el respaldo financiero de Estados Unidos a la Argentina. Desde entonces, ambos acordaron recomponer su vínculo político y ahora coordinan agendas para un nuevo encuentro en los próximos días.

Mientras tanto, en la Casa Rosada ya se prepara una nueva reunión de la mesa política nacional, integrada por Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni, en medio de las especulaciones por recambios ministeriales y la búsqueda de mayor poder político de cara a diciembre.