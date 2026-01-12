Tras un año de intensa actividad promocionando Materialistas, Eddington y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, el actor chileno Pedro Pascal (50 años) se encuentra actualmente de vacaciones.

El intérprete, cuya presencia evoca a figuras clásicas como William Holden, ha sido calificado como un "unicornio" en una de sus recientes producciones. Durante la promoción de Gladiator II, el protagonista de la segunda temporada de The Last of Us reveló su profunda cinefilia al listar sus cuatro películas más influyentes: Fanny y Alexander, Haz lo que debas, Poltergeist —que lo aterrorizó de niño— y su máxima debilidad, Eva al desnudo.

Sobre su obra predilecta, Pascal aseguró que: "La podría ver una y otra vez". Esta pieza, escrita y dirigida por Joseph L. Mankiewicz, presenta la relación entre una experimentada actriz encarnada por Bette Davis y su aprendiz, interpretada por Anne Baxter.

La cinta destaca por poseer uno de los guiones más sólidos del Hollywood dorado y breves apariciones de Marilyn Monroe junto a George Sanders. Su legado es tan amplio que influyó directamente en cineastas como Pedro Almodóvar para su obra Todo sobre mi madre.