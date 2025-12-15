A solo tres días de la movilización convocada por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, un violento ataque sacudió al movimiento sindical. Desconocidos vandalizaron la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara) y destrozaron la oficina de su titular, Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la central obrera.

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el edificio ubicado sobre la avenida Juan de Garay al 370, en el barrio porteño de San Telmo. Según las primeras pericias, un grupo de personas ingresó al inmueble a través de la terraza de un edificio lindero, rompió las cámaras de seguridad y recorrió piso por piso las distintas oficinas del gremio.

Los atacantes provocaron importantes destrozos: rompieron computadoras, carpetas, cuadros, paredes y cables, además de dejar todo el lugar completamente revuelto. El despacho de Jerónimo fue el sector más afectado. También se constató el robo de los servidores del sistema de cámaras, lo que dificultó el acceso a registros fílmicos del hecho.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1°, mientras que personal de la Policía Científica trabajó en el lugar para realizar pericias y determinar cómo se produjo el ingreso y si hubo sustracción de documentación u otros elementos de valor. Hasta el momento, no se confirmó el faltante de dinero ni bienes específicos.

Tras conocerse el ataque, Cristian Jerónimo brindó declaraciones y manifestó su preocupación por el contexto en el que ocurrió el hecho. “Nos encontramos con una sede toda destruida, entraron piso por piso, rompieron todo y se llevaron los servidores de las cámaras”, detalló. Además, remarcó que el nivel de vandalismo excede lo que podría considerarse un robo común.

“Llama la atención que esto pase a días de la marcha. Esperamos que actúe la Justicia. Ojalá no sea un mensaje mafioso para amedrentar, porque no nos van a amedrentar”, sostuvo el dirigente sindical. También advirtió que, de confirmarse un trasfondo político, “sería retroceder a épocas oscuras que no le hicieron bien a la Argentina”.

La CGT emitió un comunicado en el que repudió el ataque y lo vinculó directamente con la movilización prevista para el jueves 18 de diciembre. “No nos van a amedrentar: la CGT dará las peleas que tenga que dar hasta las últimas consecuencias”, señalaron. Además, consideraron “ingenuo” pensar que se trata de un simple hecho delictivo y exigieron un rápido esclarecimiento por parte de las autoridades.

La central obrera expresó su solidaridad con Jerónimo y los trabajadores de Seivara, y reafirmó que no dará “ni un paso atrás” en la defensa de los derechos laborales, en un clima de creciente tensión política y social por la reforma que impulsa el Ejecutivo.