Una familia de San Juan lanzó una campaña solidaria para ayudar a Paulina, una niña que se encuentra internada en el Hospital Notti de Mendoza y necesita continuar con urgencia su tratamiento oncológico. La iniciativa busca recaudar fondos que permitan cubrir los gastos médicos y acompañar a la pequeña en su recuperación.

La colecta está organizada por Gabriela Vanesa Aravena Bordón, al alias Gaby.Aravena. Los organizadores destacan que cualquier aporte, por pequeño que sea, representa un paso más hacia la recuperación de la pequeña.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Yamil, padre de la niña, al 2644126482. Cada contribución ayudará a cubrir los costos del tratamiento y a brindar un apoyo esencial para la familia en este difícil momento.