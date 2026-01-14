Denuncia contra Julio Iglesias: resurge video polémico con Susana Giménez

El escenario judicial para Julio Iglesias se volvió crítico tras la denuncia formal presentada el 13 de enero de 2026 ante la Audiencia Nacional en España. El artista enfrenta acusaciones de agresión sexual por hechos que habrían ocurrido en Punta Cana y Bahamas, apoyadas en testimonios de un grupo de exempleadas que describen maltratos constantes y un control absoluto.

En este contexto, cobró relevancia un clip de 2004 que registra una visita del músico al programa de Susana Giménez. Al ingresar al estudio, Iglesias sujetó el rostro de la conductora y le dio un beso, ante lo cual ella comentó: "Siempre me da beso".

Aunque Giménez intentó apartarse, el registro muestra cómo él la retuvo para un segundo beso. La anfitriona reveló la incomodidad presente desde el inicio: "Sabía que esto iba a pasar. No me quería poner brillo porque venía Julio, sabía que me iba a besar y después se lo dejó pegado a él". Ante las quejas por el maquillaje, el músico lanzó: "Me cuesta mucho porque los besos que te doy en privado son más bonitos que los públicos y van a pensar que beso así de mal".

La interacción continuó con una insistencia que hoy genera rechazo. Ante un nuevo avance, Susana fue determinante: "No Julio, no. Te lo pido por favor. Vos sos un hombre casado". El momento de mayor tensión ocurrió cuando la conductora intentó finalizar el encuentro y el cantante pidió: "Dame un beso Susanita".

A pesar de que ella se negó diciendo "ya te di 42 besos”, Iglesias la atrajo hacia sí y, sosteniéndola firmemente de la cara, volvió a besarla. Las imágenes muestran a Giménez sacudiendo piernas y brazos en un intento de liberarse. Este comportamiento es hoy reinterpretado como un patrón de conducta tras las denuncias sobre la vulneración del consentimiento, un tema al que también se refirió Marcela Tauro.