Saúl “Canelo” Álvarez sufrió una dura derrota en las tarjetas de los jurados frente a Terence “Bud” Crawford. El mexicano logró completar los 12 asaltos, pero no alcanzó para convencer a los jueces, que le dieron la victoria al estadounidense. Con este resultado, Canelo perdió sus cinturones y ya se habla de una posible revancha.

El combate comenzó con un primer round de estudio. Canelo buscó castigar el abdomen de su rival, mientras Crawford optó por golpes seguros a la cabeza para evitar riesgos. Con el correr de los asaltos, la estrategia del estadounidense comenzó a marcar diferencias.

Hacia la mitad de la pelea, el rostro del mexicano mostraba las huellas de los impactos recibidos. En la segunda parte, Álvarez decidió arriesgar más y presionar, aunque dejó espacios que Crawford aprovechó con combinaciones efectivas.

El tramo final mostró a ambos boxeadores con signos de cansancio, pero Bud colocó un golpe certero en el rostro de Canelo que inclinó la balanza. La decisión unánime de los jurados reflejó lo que se vio en el cuadrilátero: un mexicano que peleó con entrega, pero fue superado en precisión y control por el estadounidense.

Con este triunfo, Terence Crawford se consagró como nuevo campeón y todo apunta a que la promotora buscará organizar una revancha, en la que Canelo intentará recuperar su lugar en lo más alto del boxeo mundial.

