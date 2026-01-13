Un sector del techo de un centro médico ubicado en el barrio porteño de Palermo, perteneciente a la obra social Osecac, se desplomó de forma repentina esta mañana, provocando que al menos 11 personas resultaran heridas.

El incidente tuvo lugar en el edificio situado sobre Medrano al 1174, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, donde funciona la sede con consultorios externos y salas de atención. El colapso se produjo en un área interna del techo que cubría una sala de espera, donde se encontraban pacientes y acompañantes al momento del siniestro.

Tras el desplome, se montó un amplio operativo de emergencia con la presencia de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, numerosas ambulancias del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) y efectivos de la Policía de la Ciudad, con el objetivo de evacuar a las personas afectadas, atender a los heridos y asegurar la zona ante la posibilidad de desprendimientos adicionales.

De acuerdo con las primeras confirmaciones oficiales, 22 personas recibieron atención médica tras el incidente, y seis de ellas fueron trasladadas a los hospitales Durand, Ramos Mejía y Fernández para evaluaciones más completas, aunque las autoridades señalaron que ninguno de los casos revisados hasta el momento presenta lesiones de gravedad.

El director del SAME, Alberto Crescenti, informó que el desprendimiento correspondió a una estructura de durlock del techo y que se descartó la presencia de personas atrapadas bajo los escombros, lo que permitió concentrar las labores en atención de los heridos y la inspección de la estructura restante.

Las causas del colapso aún están siendo investigadas por las autoridades, que trabajan para determinar si se trató de una falla estructural, mantenimiento deficiente u otro factor. El centro médico fue evacuado por completo y el sector afectado permanece aislado para realizar las pericias correspondientes.