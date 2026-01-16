San Juan lanza una página web oficial con toda la información para cruzar por Agua Negra

El Gobierno de San Juan presentó este jueves la página web oficial del Paso Internacional Agua Negra, una herramienta digital que busca centralizar y facilitar el acceso a toda la información necesaria para quienes planeen cruzar hacia Chile o ingresar al país por ese corredor bioceánico.

La presentación estuvo a cargo de la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien destacó el trabajo conjunto con el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Modernización. La plataforma, disponible en aguanegra.sanjuan.gob.ar, se convierte en la fuente oficial y actualizada para residentes, turistas y transportistas.

“Es muy importante tener una página propia donde se puede consultar no solamente el estado del paso, sino también el clima, todos los requisitos de documentación necesarios para el vehículo y para las personas que circulan como ocupantes”, explicó la ministra durante el anuncio.

Qué información incluye la página

El sitio web está diseñado para resolver las consultas más frecuentes de los viajeros y garantizar una preparación adecuada para el cruce, que se desarrolla a más de 4.780 metros sobre el nivel del mar. Los contenidos principales son:

Estado operativo del paso: Habilitación o cierre, con horarios de circulación actualizados.

Condiciones climáticas: Pronóstico en tiempo real para la zona fronteriza.

Requisitos documentales: Especificaciones para vehículos y ocupantes, incluyendo normativas para viajar con menores y el trámite para pasar mascotas.

Franquicias y productos: Información detallada sobre lo que se puede transportar y las cantidades permitidas, uno de los temas que más consultas genera.

Contactos de emergencia: Números oficiales de organismos de Argentina y Chile para casos de inseguridad, accidentes o asistencia inmediata.

Recomendaciones de seguridad y salud: Consejos para la conducción en alta montaña y advertencias sobre el uso de oxígeno complementario, dada la altitud.

Acceso y logística: Enlace a Google Maps con la ruta de acceso y datos de contacto del Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Relaciones Institucionales para consultas específicas.

Datos sobre el flujo de circulación

Durante la presentación, la ministra Palma compartió cifras actuales del movimiento fronterizo. En lo que va de la temporada actual, han circulado por Agua Negra casi 30.000 personas, lo que representa una disminución del 30% en comparación con el mismo período de la temporada anterior.

No obstante, se observa una recuperación del tránsito en las últimas semanas. “En la primera quincena de enero han circulado prácticamente 19.000 personas”, detalló la funcionaria, lo que marca un incremento significativo respecto al flujo registrado durante diciembre.

Un paso estratégico con información unificada

El Paso de Agua Negra es un corredor vital para la integración regional y el turismo, y su operatividad está sujeta a frecuentes cambios debido a factores climáticos y operativos. La nueva página web busca reducir la incertidumbre y mejorar la experiencia del viajero, ofreciendo información clara, confiable y accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Con este lanzamiento, la administración provincial avanza en la digitalización de servicios públicos y refuerza su compromiso con la seguridad y la transparencia informativa en uno de los pasos fronterizos más altos y estratégicos de los Andes.