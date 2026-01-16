El gobierno de San Juan volvió a instalar en agenda la necesidad de potenciar la integración con Chile a través del Paso de Agua Negra. El gobernador Marcelo Orrego afirmó que ese paso puede convertirse en un canal para las exportaciones provinciales y para el flujo logístico entre ambos países, sin depender exclusivamente de la obra del túnel.

“Claramente, podemos transformar este Paso de Agua Negra el día de mañana en una ruta comercial donde se amplíen los espacios, la cobertura de todo lo que tiene que ver con las curvas y demás”, expresó el mandatario, al tiempo que detalló que del lado sanjuanino quedan 32 kilómetros de pavimento no consolidado, mientras que hacia Chile restan cerca de 80 kilómetros para unir ambos territorios.

El gobernador Marcelo Orrego reflotó la posibilidad de que el Paso sea una ruta comercial. (Foto: DIARIO HUARPE).

El gobernador también vinculó este eje con decisiones políticas y diplomáticas que exceden a la órbita provincial. “Tiene que ver con economía, tiene que ver con definiciones políticas que yo no las tomo, sino que las toma en este caso quienes conducen a la Nación, en un contexto binacional, porque tiene que ver con lo que conducen también otras naciones, en este caso Chile”, señaló.

Orrego sostuvo que la concreción de mejoras en el Paso de Agua Negra y la Ruta 150 permitiría consolidar un corredor estratégico para la minería y para la industria calera, que ya mantiene vínculos comerciales con Chile. En esa línea, recordó que aproximadamente el 85% de la cal producida en San Juan se exporta al país vecino, principal productor de cobre, y que el cruce cordillerano es clave para reducir tiempos y costos logísticos.

El mandatario remarcó que la provincia no puede avanzar sola en estas obras y que la gestión debe involucrar al gobierno nacional. “Todo este tipo de temas los tengo que hablar con autoridades nacionales porque tienen competencia, en este caso Nación”, expresó. Además, advirtió que el esquema binacional exige coordinación de prioridades con Chile y definiciones económicas que exceden la cuestión técnica.

De la celebración a la suspensión

En diciembre de 2024, el paso de un camión con más de 10 toneladas de harina desde San Juan hacia Vicuña, Chile, fue celebrado como una prueba piloto exitosa. Las autoridades de ambos lados de la cordillera destacaron entonces las buenas condiciones del camino y la capacidad operativa del complejo fronterizo, proyectando un futuro de intercambio comercial para el corredor.

Sin embargo, la evaluación técnica conjunta realizada a fin de año 2025 por Carabineros de Chile y Vialidad, arrojó una conclusión opuesta. Según explicó Mauricio Compan, encargado del Complejo Fronterizo Agua Negra, el tránsito de camiones resulta "peligroso" debido a sectores del camino que cuentan con una sola calzada, donde "un camión de estas características apenas cabe". Compan señaló que existen al menos ocho curvas críticas y que la operación requeriría una escolta policial permanente en ambos países para resguardar a otros vehículos, lo que actualmente no es viable.

Esta postura fue confirmada en declaraciones a Huarpe TV por la funcionaria sanjuanina Laura Palma, quien señaló: "No, tránsito pesado no se puede aún". Palma reconoció que la prueba del año pasado "funcionó bien", pero aclaró que, con las condiciones actuales, el paso está pensado "como un paso turístico".