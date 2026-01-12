Cuatro hombres encapuchados fueron detenidos este lunes por la mañana luego de ser denunciados por vecinos del barrio Rivadavia Sur, tras un intento de robo en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Santa María de Oro y Arenales. El procedimiento incluyó un seguimiento policial monitoreado por cámaras de seguridad y finalizó con la aprehensión de los sospechosos en Avenida Circunvalación y Tucumán, en Concepción.

El comisario inspector Sebastián Illanes, de la Comisaría Segunda, explicó a DIARIO HUARPE que el operativo se activó tras un llamado al sistema de emergencias. “Alertados por el 911, se toma conocimiento de cuatro personas del sexo masculino en Rivadavia Sur, con intenciones manifiestas de cometer algún ilícito. Han sido sorprendidos saliendo de un domicilio”, indicó.

Los sospechosos se desplazaban en un Peugeot 206, vehículo que fue radiado de circulación por falta de documentación. Según detalló el jefe policial, a partir del aviso se realizó un seguimiento mediante el sistema de videovigilancia provincial.

Foto: Alejandro López/DIARIO HUARPE.

Durante la requisa del automóvil, los efectivos no hallaron objetos denunciados como robados, aunque sí secuestraron diversos elementos vinculados a maniobras delictivas. “Lo que se ha detectado hasta ahora es un destornillador, capuchas y guantes, lo que evidencia intenciones manifiestas de cometer algún ilícito en algún lugar”, señaló Illanes. Además, indicó que se investiga si el rodado presentaba pedido de secuestro o si fue utilizado en otros hechos delictivos.

En cuanto a la situación judicial de los detenidos, el comisario confirmó que los cuatro son mayores de edad. “Tenemos dos sujetos que están con salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial. En los otros dos se está averiguando si tienen antecedentes”, aclaró, subrayando que la causa continúa en etapa investigativa y que no se pueden adelantar conclusiones.

Finalmente, Illanes destacó el accionar policial y el funcionamiento del sistema de prevención. “Estos sujetos no tienen feriado ni lunes; siempre están al acecho. En este caso funcionó muy bien el 911 y el sistema de cámaras de monitoreo, lo que permitió dar con esta gente”, afirmó. Los aprehendidos permanecen alojados en la Comisaría Segunda, a disposición de la Fiscalía interviniente.