El explosivo mensaje de Maxi el Brother a L-Gante y su defensa con chicanas

L-Gante ha sido categórico: su relación con quien hasta ahora es su representante, Maxi el Brother, llegó a un punto de no retorno. El conflicto que comenzó con cifras que no le cuadraban al artista, hoy escala a una verdadera guerra sin cuartel, mientras el contrato sigue vigente y el tema se recrudece. El cantante de cumbia 420 quiere ponerle fin al vínculo, y días atrás se refirió públicamente a las diferencias que su abogado, Agustín Rodríguez, descubrió entre el primer contrato y un segundo acuerdo que, según sus dichos, firmó sin la lectura adecuada, confiado en su mánager.

Tras las últimas declaraciones del artista, Maxi el Brother salió al cruce y decidió romper el silencio. A través de un mensaje enviado al periodista Pampa Mónaco, que fue reproducido en el programa Tarde o temprano, el representante expuso su versión del conflicto.

En el texto, se refirió primero a la complejidad de la situación al señalar: “Hay mucho tecnicismo”. Luego, se centró en destacar la meteórica carrera del referente de la cumbia 420, atribuyéndose parte del éxito: “Elián tiene una carrera maravillosa que fue de menos 10 a ser una celebridad”.

Y continuó con una chicana sobre los orígenes del cantante: “Esto todos lo sabemos. Pasó de no ser nadie a ser lo que es hoy, el más popular de Argentina y querido por toda Latinoamérica y España. Ese es mi know-how. Obvio que la materia prima, el talento, la disciplina es de él. Pero ahí hay mucho mío”.

Finalmente, el mensaje de Maxi el Brother reveló la tensa naturaleza del conflicto, sugiriendo que la verdadera raíz no está en los números, sino en el ámbito personal: “‘Ahí se confunde todo. Entonces, uno tiene que rendir cuentas más por sus asuntos personales que por cómo va su carrera artística y sus finanzas gananciales. Por el desarrollo de su arte y su marca’”.