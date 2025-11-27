Valu Cervantes renunció a MasterChef: "Mi familia me necesita y mis hijos más que nada"

El set de MasterChef Celebrity presenció una de las despedidas más emotivas de la temporada. Con un plato que el jurado catalogó como su mejor desempeño, la influencer Valu Cervantes comunicó su decisión de abandonar la competencia, provocando un torbellino de emociones en el estudio.

El capítulo de este jueves 26 de noviembre mostró el momento en que Cervantes, a pesar de haber recibido elogios unánimes, anunciaba su retiro. Esto se suma a las señales previas en sus redes sociales, donde ya compartía postales desde Londres.

La sorpresa fue doble: un plato impecable y una renuncia inesperada. El chef Damián Betular no escatimó en halagos para la preparación de Valu: "No hay que decir nada, solamente sentarse, comerlo y disfrutar", resumió el experto culinario.

Luego de la devolución, la conductora Wanda Nara tomó la palabra, marcando el inicio de la confesión. "Valu, excelente devolución, pero vos le querías contar algo al jurado, algo que ya hablamos". El semblante de Cervantes cambió inmediatamente, y con la voz quebrada y al borde del llanto, confirmó los rumores.

"Me cuesta un montón, pero me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué", expresó Valu conmovida. La razón principal radicó en la necesidad de reunirse con su núcleo familiar. "Mi familia me necesita y mis hijos más que nada, que quieren estar con la mamá, que soy yo y con el papá juntos. Por ese motivo es que hoy me voy", reveló la empresaria.

A pesar de la tristeza por su partida, Wanda Nara le dio un consejo alentador, pidiéndole que volviera a intentarlo si se presentaba la oportunidad. Valu, por su parte, se despidió con gratitud hacia sus compañeros: "La pasé muy bien con todos los chicos. Hicimos un grupo increíble".

Finalmente, el chef Germán Martitegui se sumó al momento emotivo con unas palabras de reconocimiento hacia su evolución. "Fuiste creciendo, siento que fue un gran paso personal el que diste…A mi me presentaron a la esposa de Enzo Fernández y ahora para todos sos vacu. Los hijos son la prioridad siempre, y te deseo lo mejor", cerró el jurado, despidiendo a la participante con un afectuoso mensaje.