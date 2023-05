Ángel y Tiziano Laciar son abuelo y nieto respectivamente. En el Día del Nieto, que se celebra cada 14 de mayo, compartieron el acto electoral juntos por primera vez.

Tiziano le contó a DIARIO HUARPE que es la primera elección en la que participa. Él tiene 16 años y fue acompañado por su abuelo. Ambos se presentaron a votar cerca de las 14 y mientras iban de camino, su abuelo lo iba guiando. “Un poco guiarlo en lo básico, sobre qué se puede cortar en la boleta o como doblarla, pero no le dije a qué candidato votar, por más que sea a uno que a mí no me convenza. Esta decisión tan importante es de él”, afirmó.

Por su parte, Tiziano comentó que “utilizó principalmente los diarios” para informarse y conocer la propuestas de los diferentes candidatos.

De esta forma, una celebración que enaltece el legado que se deja a los que nos proceden, este 14 de mayo en San Juan también se convirtió en una celebración de la democracia y de los valores patrios.

Sobre el Día del Nieto

Este 14 de mayo se celebra en Argentina el Día del Ahijado y del Nieto, dos efemérides diferentes que coinciden en fecha. Ambas tienen como objetivo principal fortalecer los valores familiares y la unión entre abuelos y nietos, así como la figura de los padrinos y madrinas al momento del bautismo en el caso del Día del Ahijado.

En el caso del Día del Nieto se celebra la vivencia incomparable de la prolongación de la vida a través de los nietos. Anteriormente, el Día del Nieto se celebraba el 11 de mayo, pero desde el año 2008 se estableció su celebración en el segundo domingo de mayo a petición de la cámara que cobija a los vendedores de juguetes de Argentina.