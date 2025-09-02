Dos menores de 16 años fueron aprehendidos por personal de la Brigada de Investigaciones Central y de la Dirección D-5 en Capital, luego de ser sorprendidos trasladando una motocicleta Yamaha Teneré Adventure en actitud sospechosa. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles General Paz y Santiago del Estero.

El hecho ocurrió cuando los efectivos advirtieron la presencia de los jóvenes empujando el rodado en plena vía pública. Al momento de ser abordados por el personal policial, ambos intentaron escapar, pero fueron detenidos rápidamente gracias al despliegue coordinado que incluyó la colaboración de la Subcomisaría Ansilta.

Tras las primeras averiguaciones, se determinó que la motocicleta, cuyo valor ronda los $7 millones, había sido sustraída del interior de una vivienda ubicada sobre Avenida Córdoba. El rodado fue secuestrado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El caso quedó a cargo de la Justicia de Menores, que intervino en el marco de la legislación vigente para este tipo de hechos que involucran a personas menores de edad. La motocicleta fue restituida a su propietario y se continúa con las actuaciones legales pertinentes.