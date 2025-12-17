Los controladores aéreos concluyeron este miércoles la primera jornada de paro convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en el marco de un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que se extiende durante diciembre. Esta medida de fuerza, que se desarrollará a lo largo de cinco días, impacta en vuelos nacionales e internacionales en un momento de alta demanda por las fiestas de fin de año.

Impacto y cronograma de la medida

La interrupción de tareas tuvo lugar entre las 8 y las 11 de la mañana, afectando principalmente los despegues de vuelos con destinos nacionales. Desde ATEPSA confirmaron que las próximas jornadas de paro continuarán en fechas y horarios establecidos, manteniendo la suspensión de autorizaciones para despegues durante los períodos de huelga. Sin embargo, se aseguraron servicios mínimos para vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, estatales y de búsqueda y salvamento.

Publicidad

Reclamos y postura gremial

El sindicato explicó que el conflicto se centra en negociaciones paritarias, condiciones laborales y la reincorporación de trabajadores despedidos. En un comunicado difundido en redes, ATEPSA denunció: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando”.

Además, el gremio exige la estabilidad laboral, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. También reclama la reincorporación de personal despedido sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional.

Publicidad

Respuesta oficial y mediación

Por su parte, EANA rechazó el paro y calificó la medida como una afectación inadmisible a un servicio esencial garantizado por ley, especialmente en plena temporada de fiestas. La empresa recordó conflictos previos y cuestionó el alcance de las acciones sindicales.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia para este miércoles a las 10 con el objetivo de acercar posiciones entre las partes. Sin embargo, ATEPSA ratificó que continuará con las medidas de acción sindical según el cronograma anunciado.