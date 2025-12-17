Policiales > Medida de fuerza
Finalizó la primera jornada del paro de controladores aéreos que afectará vuelos en diciembre
POR REDACCIÓN
Los controladores aéreos concluyeron este miércoles la primera jornada de paro convocada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), en el marco de un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) que se extiende durante diciembre. Esta medida de fuerza, que se desarrollará a lo largo de cinco días, impacta en vuelos nacionales e internacionales en un momento de alta demanda por las fiestas de fin de año.
Impacto y cronograma de la medida
La interrupción de tareas tuvo lugar entre las 8 y las 11 de la mañana, afectando principalmente los despegues de vuelos con destinos nacionales. Desde ATEPSA confirmaron que las próximas jornadas de paro continuarán en fechas y horarios establecidos, manteniendo la suspensión de autorizaciones para despegues durante los períodos de huelga. Sin embargo, se aseguraron servicios mínimos para vuelos de emergencia, sanitarios, humanitarios, estatales y de búsqueda y salvamento.
Reclamos y postura gremial
El sindicato explicó que el conflicto se centra en negociaciones paritarias, condiciones laborales y la reincorporación de trabajadores despedidos. En un comunicado difundido en redes, ATEPSA denunció: “Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024, han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia de diálogo, no solo para resolver las cuestiones salariales de sus trabajadores, sino también frente a varias situaciones operativas que venimos denunciando”.
Además, el gremio exige la estabilidad laboral, la revisión de la complejidad de aeropuertos y trayectorias, la actualización de refrigerios y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. También reclama la reincorporación de personal despedido sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional.
Respuesta oficial y mediación
Por su parte, EANA rechazó el paro y calificó la medida como una afectación inadmisible a un servicio esencial garantizado por ley, especialmente en plena temporada de fiestas. La empresa recordó conflictos previos y cuestionó el alcance de las acciones sindicales.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia para este miércoles a las 10 con el objetivo de acercar posiciones entre las partes. Sin embargo, ATEPSA ratificó que continuará con las medidas de acción sindical según el cronograma anunciado.