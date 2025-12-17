La jornada en Wall Street terminó con números negativos para sus principales índices, en un contexto marcado por la expectativa ante los próximos datos de empleo que se publicarán en Estados Unidos y la cautela que generan ciertas acciones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Tras un inicio positivo, el Dow Jones retrocedió un 0,09%, el Nasdaq, de fuerte componente tecnológico, descendió un 0,59%, mientras que el S&P 500 registró una baja del 0,16%.

José Torres, analista de Interactive Brokers, señaló que "aunque los mercados arrancaron bien la semana, el sólido avance de las acciones fue breve ante las presiones de venta". Por su parte, Patrick O'Hare de Briefing.com comentó que "se registró cierta tendencia hacia la venta: nada importante, pero lo suficiente para frenar los índices".

En el sector tecnológico, Oracle sufrió su tercera jornada consecutiva a la baja, acumulando una pérdida superior al 17% desde el jueves anterior. Broadcom, fabricante de chips, también experimentó un retroceso, afectado por la percepción del mercado sobre su cartera de 73.000 millones de dólares, que se considera insuficientemente sólida.

Estos movimientos reflejan la preocupación creciente en Wall Street acerca de las valoraciones elevadas en algunas empresas vinculadas a la IA y el escepticismo sobre su capacidad para generar ingresos en el corto y mediano plazo, pese a las millonarias inversiones realizadas en los últimos años.

En el ámbito macroeconómico, la atención estará puesta en el informe de empleo correspondiente a noviembre, que se dará a conocer el martes. Este indicador es especialmente relevante porque la Reserva Federal (Fed) ha manifestado que su enfoque prioritario está en el empleo, parte fundamental de su mandato junto con la estabilidad de precios.

En 2025, la Fed aplicó tres recortes consecutivos en las tasas de interés con el objetivo de sostener el mercado laboral. Además, el jueves se conocerán los datos de inflación de noviembre, un factor clave para las futuras decisiones del banco central.