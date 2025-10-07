La China Suárez (Eugenia Suárez) volvió a ser un tema central de conversación en las redes sociales debido a un detalle de lujo que no pasó inadvertido en una serie de fotografías compartidas de su estancia en Madrid. El posteo de la actriz contrastó fuertemente con las recientes declaraciones de Lali Espósito.

En las imágenes, la China Suárez posa y, detrás de ella, se pueden observar elementos de altísimo costo. Entre ellos se distinguen dos neceseres de Louis Vuitton y una codiciada cartera Birkin de Hermés. La cartera Birkin es considerada una de las más exclusivas del mundo, y su precio de mercado arranca en los 15 mil dólares, pudiendo llegar hasta los 35 mil dólares.

Este despliegue de glamour y ostentación se diferencia marcadamente de la postura pública de su colega, Lali Espósito, quien recientemente había declarado su aversión al gasto en lujos. Lali aseguró: “A mí no me vas a ver con las carteras caras, me da vergüenza gastar en esas cosas. Yo soy una mujer argentina nacida y crecida en un barrio bajo. No me sale de adentro tener dinero y gastarlo en algo ostentoso”.

Además de las carteras, en las imágenes se puede ver a la China Suárez luciendo una musculosa blanca y un jean de tiro bajo, bien holgado, que es tendencia nuevamente. Se la ve con un aire despreocupado. En otra de las fotos, la actriz está observando su celular, que es el último modelo de Iphone, una pasión por la tecnología que comparte con su "archienemiga, Wanda Nara".