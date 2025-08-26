El dinero que le ingresaría a Boca Juniors por la posible venta del Equi Fernández al Leverkusen

Una importante oferta de 30 millones de euros, más de 34 millones de dólares, ha puesto en la mira al mediocampista argentino Equi Fernández. La propuesta formal, proveniente del Bayer Leverkusen, demuestra el fuerte interés del club alemán en hacerse con los servicios del jugador, quien actualmente milita en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita. Según los reportes, el propio futbolista ha manifestado su deseo de que la operación se concrete, lo que representaría un ingreso significativo para el club formador, Boca Juniors, que recibiría alrededor de 1.5 millones de euros por mecanismo de solidaridad.

El equipo alemán, ahora bajo la dirección de Erik Ten Hag tras la salida de Xabi Alonso, busca reforzar su mediocampo en un período de transición. En su primer partido de Bundesliga, el equipo de Leverkusen cayó 2-1 ante el Hoffenheim en su propio campo, un encuentro que también marcó el debut de Claudio Echeverri. La posible llegada de Fernández se enmarca en esta estrategia de reconstrucción, que busca subsanar la salida de figuras clave como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong y Granit Xhaka, quienes partieron al Liverpool.

De acuerdo con el periodista especializado Fabrizio Romano, la oferta por Fernández es de 30 millones de euros, con una cláusula de reventa del 15 % sobre futuras ganancias. Este movimiento podría verse facilitado por la situación de otro argentino en el plantel: Exequiel Palacios. Aunque el director deportivo Simon Rolfes ha negado públicamente la intención de vender al campeón del mundo, la prensa alemana sugiere que una oferta de 45 millones de euros podría hacer que el club considere una salida, lo que abriría un espacio en la plantilla y permitiría financiar nuevos fichajes de jóvenes promesas.

Equi Fernández le dejaría dinero a Boca con su traspaso

En su primera temporada en el fútbol árabe, Equi Fernández tuvo un desempeño notable, disputando 37 partidos y contribuyendo con un gol y cuatro asistencias. Su rendimiento constante en el Al-Qadisiyah, combinado con su etapa en Boca Juniors, ha captado la atención de varios clubes europeos. Este interés se alinea con la política de fichajes del Leverkusen, que ha priorizado la incorporación de jóvenes talentos con potencial de crecimiento, sumando a jugadores como Malik Tillman, Jarrel Quansah, y Loic Badé, entre otros.

La estrategia del Bayer Leverkusen se inclina hacia la juventud y el potencial. Además de la posible llegada de Fernández, el club ha incorporado a varios futbolistas menores de 23 años. Entre las adquisiciones más destacadas se encuentra la de Claudio Echeverri, quien llegó cedido por una temporada desde el Manchester City. La dirección deportiva, liderada por Simon Rolfes, apuesta por una renovación profunda que, a pesar de las recientes salidas, busca asegurar el futuro del club con una base de talento joven y prometedor.