Publicidad
Publicidad

Economía > Finanzas

Calendario de pago de Anses para la semana del 9 al 12 de diciembre

Este mes los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán un incremento del 2,34%.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Anses confirmó quiénes cobrarán sus haberes en esta segunda semana de diciembre. Foto: Gentileza

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó quiénes cobrarán sus haberes en esta segunda semana de diciembre, del martes 9 al viernes 12, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En el último mes del año, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán un incremento del 2,34% según la actualización establecida por la fórmula de movilidad, que ajusta los montos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el Indec.

Publicidad

Además, el organismo confirmó que jubilados y pensionados percibirán el bono extraordinario de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Cronograma

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS