Calendario de pago de Anses para la semana del 9 al 12 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó quiénes cobrarán sus haberes en esta segunda semana de diciembre, del martes 9 al viernes 12, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

En el último mes del año, jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones recibirán un incremento del 2,34% según la actualización establecida por la fórmula de movilidad, que ajusta los montos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre informado por el Indec.

Además, el organismo confirmó que jubilados y pensionados percibirán el bono extraordinario de $70.000 y el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

Cronograma

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: viernes 12 de diciembre

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

Pensiones No Contributivas