San Juan atravesó un fin de semana largo con un movimiento turístico moderado y condicionado por factores climáticos que impactaron en la decisión de viaje. La provincia, que suele posicionarse como destino de naturaleza y aventura, registró un nivel de reservas bajo, que no superó el 50% en promedio según datos relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aun así, la llegada de turistas espontáneos permitió mejorar la ocupación especialmente desde el sábado.

La inestabilidad climática fue un factor determinante. Los pronósticos de lluvias y el mal tiempo en la zona cordillerana generaron cautela entre los viajeros y complicaron la actividad en destinos de alta montaña. En este contexto, el cierre preventivo del Paso Internacional de Agua Negra durante el sábado, producto de nevadas, baja visibilidad y fuertes vientos sobre la Ruta Nacional 150, redujo la circulación hacia y desde Chile, reforzando el carácter principalmente interno y regional del movimiento turístico.

A pesar de estos condicionantes, algunos departamentos sanjuaninos recibieron un flujo importante de visitantes. Iglesia se destacó como uno de los puntos más concurridos, con una amplia oferta que combinó ferias, peñas, actividades náuticas, cabalgatas, turismo aventura y trekking. Además, la agenda especial por el Día de la Montaña, con tres jornadas de actividades junto a clubes andinos atrajo a turistas de último momento.

En Valle Fértil, puerta de acceso a los principales circuitos de naturaleza y cultura, se consolidaron las caminatas por senderos, las visitas a museos locales y las propuestas gastronómicas ofrecidas por prestadores privados y el municipio. Jáchal también registró una buena presencia de viajeros, principalmente familias y grupos que buscaron excursiones breves y actividades culturales.

Cifras nacionales

El informe de CAME destacó que 1.377.810 turistas se movilizaron por el país durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, lo que representa un incremento del 43,5% en comparación con el mismo feriado de 2023. La estadía promedio fue de dos noches y el gasto diario alcanzó los $90.495 por persona, un 8,8% más en términos reales. En total, el gasto turístico llegó a $249.370 millones, con un aumento real del 20,1% interanual.

En este contexto general, San Juan mantuvo un rendimiento moderado pero constante, con una marcada dependencia del viajero espontáneo y del turismo interno, especialmente ante las limitaciones climáticas y de conectividad que condicionaron la llegada de visitantes desde otras provincias y de Chile. El fin de semana volvió a mostrar la importancia de las escapadas cortas y regionales como motor para la actividad turística de la provincia.