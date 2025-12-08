La Floralis Genérica volvió a lucir completa este lunes, luego de que se reinstalara el último de los pétalos reparados tras el temporal de diciembre de 2023. La escultura, uno de los símbolos más reconocidos de Buenos Aires, recuperó de este modo su forma original tras un trabajo de restauración considerado uno de los más complejos en el espacio público porteño.

Así fue la restauración de la mega estructura. (Foto gentileza)

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, encabezó el acto en la Plaza de las Naciones Unidas y celebró la finalización de los trabajos. “Desde el temporal nos comprometimos a restaurar la Floralis y lo cumplimos”, afirmó. También adelantó que la pieza será iluminada con una nueva ingeniería lumínica para realzar su presencia nocturna.

El proceso de recuperación se extendió durante dos años e incluyó técnicas utilizadas en la industria aeroespacial. En la ceremonia participaron el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, y el subsecretario de Paisaje Urbano, Juan Vacas, quienes destacaron la magnitud técnica y patrimonial de la intervención.

La escultura, obra del arquitecto Eduardo Catalano, pesa 18 toneladas, mide más de 20 metros y posee seis pétalos, dos de los cuales habían sufrido daños estructurales. Su restauración comenzó con un análisis integral y continuó con la licitación de una planta industrial en Baradero, donde los pétalos fueron desmontados, desarmados y sometidos a limpieza, arenado y ensayos no destructivos para evaluar su integridad.

Las pruebas incluyeron inspecciones ópticas, corrientes parásitas y líquidos penetrantes, lo que permitió determinar qué piezas debían fabricarse nuevas y cuáles podían restaurarse. El rearmado incorporó bulones de alta resistencia similares a los usados en aeronaves y remaches de acero inoxidable para asegurar estabilidad y durabilidad.

La logística también fue clave: cada pétalo fue trasladado por tierra y por vía fluvial, desde Baradero al Puerto de Buenos Aires y luego hasta la Plaza de las Naciones Unidas, en operativos que demandaron más de tres días por pieza. El primer pétalo recuperado se montó en octubre, mientras que el último fue colocado este lunes con maquinaria de precisión.

Con la restauración completada, la Floralis Genérica retoma su lugar como emblema porteño y uno de los atractivos más reconocidos de la Ciudad.