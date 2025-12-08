La Libertad Avanza (LLA) volvió a sumar volumen político en el interior sanjuanino. Esta vez, el movimiento libertario anunció la incorporación del concejal de Sarmiento, Lucas Gómez, quien oficializó su pase al espacio durante un acto realizado en la plaza departamental, frente a la Municipalidad. La actividad reunió a la dirigencia provincial del mileísmo en una demostración de cohesión interna y avance territorial.

Al evento asistieron figuras de peso dentro del esquema libertario: el senador nacional Bruno Olivera, los diputados nacionales Abel Chiconi y José Peluc, el legislador provincial Fernando Patinella y representantes de organismos nacionales como ANSES y PAMI. La presencia conjunta fue leída como un gesto político destinado a consolidar la estructura local de LLA y reforzar su estrategia de expansión en los departamentos alejados.

Durante su intervención, Peluc remarcó que la apuesta de la dirigencia es profundizar la construcción de un espacio que responda al mandato político del presidente Javier Milei. Señaló que Sarmiento era uno de los distritos donde las conversaciones venían más avanzadas y adelantó que habrá nuevos anuncios en las próximas semanas. Reiteró además que La Libertad Avanza se propone sumar a quienes compartan “las ideas de la libertad” y que la vocación del espacio es ampliar su base convocando a dirigentes de distintos orígenes partidarios.

El mensaje libertario se centró en la necesidad de fortalecer el trabajo territorial y sostener un diálogo permanente con los vecinos, con el objetivo de consolidar un proyecto “liberal y libertario” en el departamento. Según expresaron los referentes presentes, la unidad y el compromiso serán claves para profundizar la presencia del mileísmo en el sur provincial.

Por su parte, Lucas Gómez destacó que su incorporación no fue una decisión improvisada sino un proceso que venía madurando desde hace meses. Afirmó que el respaldo recibido desde la conducción libertaria fue determinante y que su salto político se explica por la coincidencia con los postulados del presidente Milei. “Venimos de un espacio donde no había diálogo ni consenso, y esa no es nuestra forma de trabajar”, expresó ante la militancia presente. Enfatizó además que su rol será “sumar” dentro del armado libertario y no desplazar a nadie.

Con la llegada de Gómez, La Libertad Avanza ratifica su objetivo de consolidarse como fuerza competitiva en todos los departamentos de la provincia. En un escenario político en constante reconfiguración, la dirigencia libertaria apuesta a ampliar su representación institucional y a construir nuevas alianzas que le permitan sostener su crecimiento hacia 2025 y 2027.