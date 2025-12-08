Los trabajadores estatales confirmaron que se movilizarán al Congreso de la Nación mientras se desarrollen las sesiones extraordinarias, habilitadas del 10 al 30 de diciembre, en las que se discutirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. La convocatoria se formalizó después de la publicación del decreto presidencial que llamó al debate legislativo.

Publicidad

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, adelantó que las organizaciones gremiales preparan una fuerte presencia en las calles durante el tratamiento parlamentario. Señaló que existe un acercamiento entre las dos CTA y la Confederación General del Trabajo (CGT) para coordinar medidas conjuntas de rechazo a la iniciativa.

Catalano explicó que Hugo Yasky y Hugo Godoy mantuvieron conversaciones con el triunvirato cegetista para evaluar acciones compartidas. En caso de no alcanzarse un acuerdo con la CGT, las dos CTA igual confirmaron paro y movilización para el día del debate, remarcando que “vamos a estar en la calle resistiendo”.

Publicidad

ATE nacional anunció un paro general y una concentración frente al Congreso para este martes 9 de diciembre, con el fin de expresar el rechazo del sector público a los cambios previstos en la legislación laboral. La medida afectará a trabajadores de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Ese mismo día, el Consejo de Mayo presentará su propio proyecto de reforma laboral, en un acto encabezado por Gerardo Martínez, representante de la CGT. Desde el gremio estatal advirtieron que las protestas continuarán mientras el Congreso mantenga el tratamiento del proyecto oficial.

Publicidad

El debate legislativo se desarrollará en un clima de alta tensión sindical, con paros, marchas y negociaciones abiertas entre las centrales obreras en torno a una reforma que genera un amplio rechazo en el sector público.