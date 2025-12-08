El presidente Javier Milei partirá este lunes por la noche hacia Oslo, capital de Noruega, para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, reconocido símbolo de la resistencia contra el chavismo. Según confirmaron fuentes oficiales, el jefe de Estado viajará acompañado únicamente por su hermana y secretaria general, Karina Milei, en un vuelo especial que llegará a destino el martes.

La participación del mandatario en la ceremonia del 10 de diciembre también implica un nuevo gesto de alineamiento geopolítico con la estrategia de presión internacional que impulsa Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. Además de Milei, asistirán los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino Quintero; y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia.

En paralelo a la ceremonia oficial, organizaciones de la diáspora venezolana convocaron actividades en el Centro Nobel de la Paz y alrededores, donde se proyectarán videos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela. La jornada incluirá una marcha de antorchas organizada por la Norwegian Venezuelan Justice Alliance, que recorrerá las calles de Oslo antes de finalizar frente al Parlamento noruego.

Dentro del Centro Nobel está prevista también una programación cultural con artistas venezolanos, entre ellos la pianista Gabriela Montero y el músico Danny Ocean. El premio será entregado a Machado por la fundación Nobel junto a los mandatarios presentes, mientras que entre los invitados figuran legisladores de Estados Unidos y España.

Por parte del Gobierno argentino también viajará Gabriel Volpi, encargado de negocios en Venezuela y uno de los funcionarios que mantiene vínculo directo con referentes opositores como Adriana Flores Márquez. El viaje se inscribe en la estrategia internacional del Ejecutivo argentino de respaldar a los movimientos democráticos de la región y denunciar los atropellos del régimen de Maduro.