El aeropuerto de Mendoza atravesó anoche una situación de máxima alerta tras una amenaza de bomba realizada por el baterista Luis Lamas, integrante invitado de la banda Dos Osvaldo. El episodio obligó a activar el plan de contingencias, evacuar la terminal y suspender las operaciones mientras intervenían los equipos de seguridad.

Según testigos, Lamas protagonizó exabruptos y discusiones previas al embarque de su vuelo de regreso. En ese contexto afirmó que tenía una bomba, lo que motivó la inmediata actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que tomó control del área y dispuso su detención.

Publicidad

Como marca el protocolo, la PSA evacuó todos los sectores comprometidos y ejecutó una revisión exhaustiva para descartar riesgos. Durante el operativo, el aeropuerto permaneció paralizado hasta que las autoridades confirmaron que no existía ningún artefacto explosivo y se restablecieron las operaciones.

El músico quedó “a disposición de la PSA” y se inició una causa federal, ya que toda amenaza realizada en un aeropuerto implica intervención judicial. La banda Dos Osvaldo, liderada por Patricio “Pato” Fontanet, se había presentado el viernes en el Arena Maipú y permaneció en la provincia durante el fin de semana.

Publicidad

Lamas también integra la banda Ojos Locos, que formó parte del recital de Callejeros en la trágica noche de Cromañón. El episodio en Mendoza generó preocupación entre los pasajeros y reabrió el debate sobre los controles de seguridad en terminales aéreas.