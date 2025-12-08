A un año de la detención de Nahuel Gallo en Venezuela, no existe información oficial sobre dónde está ni en qué condiciones se encuentra. El gendarme fue arrestado el 8 de diciembre de 2023 cuando ingresó por un paso fronterizo desde Cúcuta con toda su documentación en regla. Viajaba para visitar a su pareja y a su hijo en Caracas, pero el régimen chavista retuvo al argentino y desde entonces lo mantiene incomunicado, sin abogado designado y fuera de cualquier contacto con su familia.

Su pareja, María Gómez, aseguró que “hace un año que no escuchamos su voz” y calificó la situación como una desaparición forzada. El Gobierno de Javier Milei sostiene que Venezuela utiliza el caso con fines políticos y admite que cuenta con pocas vías de negociación directa con el régimen de Nicolás Maduro.

Ante esa imposibilidad, todas las fichas están puestas en la presión diplomática y militar que encabeza Estados Unidos bajo la conducción de Donald Trump. Washington ya logró la liberación de ciudadanos propios en situaciones similares y mantiene movimientos coordinados con otros países para negociar con Maduro. Según trascendió, Argentina busca que Gallo sea incluido en esas tratativas.

Mientras tanto, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad elevaron denuncias ante la CIDH, la Corte Penal Internacional y organismos de la ONU, en las que exigen medidas urgentes y describen el caso como detención arbitraria y desaparición forzada. En paralelo, el Gobierno argentino organizó en secreto la salida de Venezuela de Gómez y del hijo de Gallo para resguardarlos.

La familia del gendarme, organizaciones de derechos humanos y el Gobierno nacional esperan que los avances diplomáticos internacionales permitan finalmente conocer el paradero de Gallo y lograr su liberación.