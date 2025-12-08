El golpe sufrido por Boca ante Racing en la Bombonera, que dejó al equipo afuera de la final del Torneo Clausura, abrió una fuerte crisis interna y dejó al entrenador Claudio Úbeda en una posición crítica. El 0-1 ante la Academia no solo significó una eliminación dolorosa, sino también una noche cargada de decisiones polémicas que generaron malestar en la dirigencia, el plantel y los hinchas.

La jugada que detonó la bronca ocurrió a los 25 minutos del segundo tiempo, cuando Úbeda decidió reemplazar a Exequiel Zeballos, el jugador más desequilibrante del equipo, por Alan Velasco, quien llevaba dos meses sin actividad. El cambio provocó silbidos en la Bombonera, desconcierto entre los propios futbolistas y una reacción furiosa de Leandro Paredes, que no podía creer lo que estaba viendo desde el campo.

Consumada la eliminación, el DT reconoció el impacto del resultado y abrió interrogantes sobre su continuidad. “Lo lógico es pensar y ver cómo sigue todo. Hablaremos con Román y Chelo sobre lo que viene”, dijo, dejando la puerta abierta a una posible salida. Úbeda afirmó que el plantel esperaba avanzar en el torneo y que ahora deberán planificar el futuro inmediato.

En el Consejo de Fútbol, la caída frente a Racing movió piezas que parecían firmes. Si bien hasta la semifinal el balance era considerado positivo, la derrota modificó el clima interno y aceleró un análisis profundo sobre el ciclo del entrenador. La continuidad que antes era casi un hecho para 2026 ahora está en discusión.

Por estas horas, la dirigencia aguarda una reunión clave entre Riquelme, Marcelo Delgado y el propio Úbeda. De ese encuentro saldrá la definición sobre si el técnico sigue al mando o si Boca inicia la búsqueda de un nuevo rumbo deportivo para la próxima temporada.