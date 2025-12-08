El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viajará a Washington el próximo 29 de diciembre para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó la oficina del mandatario israelí. El objetivo central del encuentro será avanzar en la segunda fase del alto el fuego acordado para Gaza el 10 de octubre, un proceso que aún no se cumple plenamente y que ya dejó alrededor de 370 gazatíes muertos desde su anuncio.

La agenda prevista incluye el avance sobre el desarme de Hamás, la conformación de un gobierno tecnócrata de transición en la Franja, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y un eventual repliegue de Israel, que actualmente controla más del 50% del territorio. Netanyahu había adelantado días atrás que Trump lo había invitado personalmente para acelerar este tramo del plan.

Publicidad

La reunión ocurre tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios, divulgada la semana pasada, en la que Trump instó a Israel a abrir un “diálogo firme y de verdad” con Siria, luego de una escaramuza israelí a 40 kilómetros de Damasco que dejó 13 palestinos muertos. Pese a las tensiones, la relación bilateral continúa sólida: hace casi un mes Trump pidió formalmente al presidente Isaac Herzog el indulto para Netanyahu, quien enfrenta tres causas por corrupción.

En paralelo, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se encuentra en Israel para una serie de encuentros diplomáticos con Netanyahu y Herzog. Su agenda apunta a reforzar el compromiso estadounidense con la estabilidad regional y avanzar en el plan de 20 puntos de Trump para Gaza, así como en los lineamientos de la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Publicidad

Además, Netanyahu mantuvo en Jerusalén una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, ante quien destacó que la segunda fase del plan de paz será “inminente y aún más difícil”, ya que implicará el desarme y la desmilitarización de Hamás. También anticipó una tercera fase destinada a la “desradicalización” de Gaza, comparándola con los procesos posbélicos de Alemania y Japón.

FUENTE: EFE