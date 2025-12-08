Las últimas lluvias provocaron un severo anegamiento en la zona de Las Casillas, en Los Médanos, departamento Caucete, donde más de 26 familias quedaron prácticamente aisladas luego de que el caudal desbordara el camino principal e ingresara a numerosas viviendas precarias. Las imágenes registradas por los propios vecinos muestran cómo el agua avanzó sin control, cubriendo senderos y generando un panorama de barro, charcos y accesos intransitables.

Según relataron los habitantes del lugar al medio El Bastón, la situación se originó por la falta de mantenimiento de una defensa de tierra que funcionaba como contención natural ante las crecientes. Pese a las advertencias del pronóstico que anunciaba fuertes lluvias, ese montículo nunca fue reforzado y terminó cediendo, permitiendo el ingreso directo del agua hacia las casas rancho.

Las familias afectadas aseguraron que sufrieron pérdidas materiales y que persiste el temor a que el escenario vuelva a repetirse ante cualquier nueva precipitación. En algunos sectores, el agua todavía permanece acumulada, dificultando la circulación y las tareas de limpieza.

Los vecinos reclaman una intervención urgente del municipio para reconstruir la defensa, drenar los sectores inundados y restablecer condiciones mínimas de seguridad. Aseguran que, sin esa barrera, cada tormenta se convierte en una amenaza constante para quienes viven al pie de la montaña.

Mientras esperan una respuesta oficial, las familias continúan enfrentando las consecuencias del desborde y piden soluciones definitivas que eviten que sus hogares vuelvan a quedar a merced de la creciente.