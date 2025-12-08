Publicidad
Publicidad

Policiales > Terrible

Golpearon por la espalda a un profesor en un gimnasio y lo dejaron herido

Un entrenador y boxeador profesional fue agredido sorpresivamente en un gimnasio de Carmen de Areco. El ataque, captado por las cámaras, le provocó graves fracturas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El ataque se produjo por la espalda. La víctima sufrió fracturas de maxilar y pómulo. El agresor no fue detenido. (Foto captura de video)

Un profesor de un gimnasio de Carmen de Areco fue brutalmente atacado por la espalda en plena actividad y quedó gravemente herido, según registraron las cámaras del establecimiento. La víctima, identificada como Ale Acuña, boxeador profesional, sufrió fracturas en el pómulo y el maxilar derecho, lesiones que lo dejaron imposibilitado de trabajar y que requieren una cirugía inmediata.

El agresor, señalado por las siglas P.P. y conocido en la zona, ingresó al gimnasio el miércoles y golpeó a Acuña de frente tras sorprenderlo por detrás. Las imágenes muestran cómo el profesor cae sobre máquinas de ejercicio, casi inconsciente, y luego es empujado al piso, donde queda inmóvil. Testigos y allegados aseguran que el atacante siguió golpeándolo aun cuando ya estaba desvanecido.

Publicidad

Mientras la Justicia avanza en la investigación tras la denuncia radicada por la víctima, familiares y amigos iniciaron un pedido de ayuda para cubrir gastos de traslado a San Nicolás y la intervención quirúrgica programada para este martes. El agresor se fugó tras la golpiza y, hasta el momento, se desconocen los motivos del violento episodio.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS