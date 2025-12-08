Un profesor de un gimnasio de Carmen de Areco fue brutalmente atacado por la espalda en plena actividad y quedó gravemente herido, según registraron las cámaras del establecimiento. La víctima, identificada como Ale Acuña, boxeador profesional, sufrió fracturas en el pómulo y el maxilar derecho, lesiones que lo dejaron imposibilitado de trabajar y que requieren una cirugía inmediata.

El agresor, señalado por las siglas P.P. y conocido en la zona, ingresó al gimnasio el miércoles y golpeó a Acuña de frente tras sorprenderlo por detrás. Las imágenes muestran cómo el profesor cae sobre máquinas de ejercicio, casi inconsciente, y luego es empujado al piso, donde queda inmóvil. Testigos y allegados aseguran que el atacante siguió golpeándolo aun cuando ya estaba desvanecido.

Mientras la Justicia avanza en la investigación tras la denuncia radicada por la víctima, familiares y amigos iniciaron un pedido de ayuda para cubrir gastos de traslado a San Nicolás y la intervención quirúrgica programada para este martes. El agresor se fugó tras la golpiza y, hasta el momento, se desconocen los motivos del violento episodio.